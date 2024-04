Pro Loco di Rosazza: convocata l’assemblea ordinaria.

I soci dell’Associazione Turistica Pro Loco di Rosazza APS sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede sociale in Via Mentana 7. La riunione delle ore 11.00 sarà utile a esaminare il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente;

- Lettura ed approvazione bilancio consuntivo per l’anno 2023;

- Lettura ed approvazione bilancio di previsione per l’anno 2024;

- Varie ed eventuali.

“Considerata l’importanza degli argomenti all’ODG, invitiamo i Sigg. Soci a partecipare numerosi all’Assemblea”.