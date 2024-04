A Sagliano arriva l'area camper, il Comune: “Un altro passo per la promozione turistica della Valle Cervo”

In arrivo a Sagliano Micca un'area di sosta camper. Sorgerà in via Giulio Cappellaro e sarà a disposizione dei visitatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 5 i posti adibiti per il parcheggio, con pavimentazione in autobloccanti forati, prese per l'acqua potabile e l'erogazione dell'elettricità, pozzetti di scarico, cassonetti per la raccolta differenziata e, nelle immediate vicinanze, un'area giochi per i bambini.

Per realizzare quest'area, il Comune ha utilizzato una parte dei fondi destinati ai paesi confinanti con la Valle d'Aosta. “È un'opera che mancava, siamo contenti di averla realizzata – commenta il vicesindaco Luca Forgnone a nome dell'amministrazione – È un ulteriore passo per dare sviluppo e portare avanti la promozione turistica di tutta la Valle Cervo”.

Sabato 20 aprile, alle 11, avrà luogo la cerimonia inaugurale alla presenza di autorità, associazioni e cittadini. Per l'anno 2024 l'accesso all'area sarà gratuito e la sosta massima concessa sarà di 10 giorni non consecutivi nell'arco di un mese solare. Gli utenti saranno inoltre tenuti a comunicare il proprio arrivo e la durata della permanenza alla Polizia Locale entro 12 ore dall'arrivo. Infine, dovranno rispettare le norme di utilizzo del parking. In caso di inosservanza, scatterà la multa.