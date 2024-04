Dal Nord Ovest - Scontro bici-suv sulla Provinciale 11, perde la vita una 56enne

Ancora sangue sulle strade del Torinese. L'ennesima tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile, a Borgaro.

Lungo la strada provinciale 11, in via Santa Cristina, una bici su cui viaggiava una 56enne residente in città, si è scontrata in modo violento con un suv che arrivava dalla parte opposto, dirigendosi verso Torino.

L'impatto, purtroppo, è stato fatale per la signora, malgrado i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 arrivati prontamente sul posto. Ora toccherà agli agenti della Polizia locale di Borgaro ricostruire la dinamica dell'accaduto.