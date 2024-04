Dal Nord Ovest - Cane cieco cade in un dirupo, salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Verbania e, in particolare del distaccamento di Omegna, sono intervenuti nella notte per il salvataggio di un cane nella frazione di Strona comune di Loreglia in Valle Strona, sulla vecchia strada da Luzzogno e Chesio.

Il cane, non vedente, era caduto accidentalmente in un dirupo e si trovava in una zona impervia. Purtroppo a causa delle tenebre non è stato possibile individuarlo subito. Alle prime luci dell'alba i Vigili del Fuoco si sono calati in sicurezza e sono riusciti a raggiungerlo.