Cantieri e lavori a Roppolo, arrivano anche telecamere e dissuasori di velocità

Cantieri nel paese di Roppolo. Ne dà comunicazione il Comune sui propri canali social: “Terminato il periodo invernale si sono potuti riprendere tutti gli interventi che erano stati sospesi per freddo e piogge. Si sta lavorando per la sicurezza dei cittadini”.

Questi i lavori realizzati, a cominciare dal Burnel dove, dopo aver sostituito la vecchia pavimentazione in asfalto con una nuova in ciottolato, si è provveduto alla piantumazione di gelsomini rampicanti con posizionamento sulla parete di una apposita spalliera al fine di permettere alle piantine di poter ricoprire l’intera parete. Sono anche state piantati arbusti adatti alla costituzione di una bassa siepe sempreverde. In via Giacinto Massa, proseguono le opere di messa in sicurezza del tratto stradale e, dopo il necessario assestamento dei passaggi pedonali in cubettatura rossa, si è provveduto alla livellatura e rasatura dell’asfalto con i cordoli, evitando così rumorosità ed eccessivi sobbalzi.

Al Polivalente, il tratto di accesso al cortile dal cancello è stato asfaltato per permettere un accesso più agevole per le autovetture mentre in piazza Rampone è stata effettuata la potatura dei tigli. Sul fronte dell'efficientamento energetico hanno avuto luogo la posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto del palazzo comunale e la sistemazione dell’impianto elettrico.

Nei prossimi giorni, invece, saranno posizionate le telecamere di videosorveglianza sui punti strategici di accesso al paese con la lettura di targhe e collegamento con le forze dell’ordine; inoltre, saranno posizionati due dissuasori di velocità elettronici, assieme ad un nuovo lampeggiatore all’incrocio tra via G. Massa e via Roma. Infine, in piazza del Municipio, è stata installata una panchina, proveniente dal piazzale della chiesa di San Vitale e gratuitamente restaurata da un artigiano locale, che verrà colorata di azzurro e si aggiungerà a quelle rossa e rosa.