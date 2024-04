Torna la Giornata del Riuso, ecco quando sarà ad Andorno Micca

Torna nel comune di Andorno Micca la Giornata del Riuso. Avrà luogo in piazza del mercato dalle 10.30 alle 12.30 del prossimo 27 aprile. I materiali potranno essere conferiti a partire dalle 8.30.

Si può portare tutto quello che è ancora in buone condizioni, come mobili, elettrodomestici, giochi, vestiti, libri, soprammobili. Al termine della mattinata, il materiale rimanente sarà portato via e smaltito da Seab.

Sarà presente anche l'amministrazione comunale. Per info: 015.2478100. In caso di maltempo, l'evento sarà posticipato a data da destinarsi.