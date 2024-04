Fratelli d’Italia presenta i suoi candidati per il Consiglio comunale: “Amore e tenacia al servizio di Biella”

Domenica 21 aprile, alle 10, presso il Museo del Territorio, Fratelli d’Italia presenterà i componenti della lista per il Consiglio Comunale di Biella. Una squadra di 32 persone, composta da esponenti politici e da personalità di spicco della società civile, che si presenterà alle urne con un obiettivo specifico: quello di servire nel migliore dei modi il Comune di Biella, mettendo a disposizione dei cittadini e della comunità Biellese passione e competenza, tenacia e serietà. Alla presentazione, aperta alla cittadinanza, è prevista la partecipazione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

Con lui anche il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia Elena Chiorino, oltre al candidato sindaco di Biella Marzio Olivero e al segretario provinciale di Fdi Cristiano Franceschini. Ogni candidato si presenterà ai Biellesi declinando il proprio intervento sulla base delle proprie passioni e interessi. Della loro idea di amore per Biella.

“I nostri candidati incarnano la volontà di difendere le tradizioni, di valorizzare le eccellenze del territorio. Di fare tutto questo con passione e amore. Lo stesso amore che contrapponiamo all’odio cieco di chi, nella sua totale inciviltà, invece di pensare al bene di Biella si preoccupa di ritrarci a testa in giù. Noi siamo diversi: noi lavoriamo per la città, ci impegniamo per Biella e non intendiamo sprecare tempo ed energie commentando chi dispensa un odio che nulla porta ai cittadini. Quindi avanti con fiducia e tenacia, avanti con i valori di Fratelli d'Italia: la Patria, la famiglia, il lavoro” affermano Delmastro e Chiorino.

Da qui la volontà di presentare ai cittadini la lista di candidati, frutto di approfonditi ragionamenti volti a presentare la miglior squadra possibile ai cittadini: “Dopo la candidatura di Olivero - espressione di un centrodestra più inclusivo e in grado di rappresentare tutte le anime della nostra area politica - Fratelli d’Italia ambisce a dare un contributo importante a una squadra che ha energie da liberare e che con amore per Biella si mette al servizio dei suoi cittadini" spiegano Delmastro e Chiorino.

“E’ con orgoglio e determinazione che domenica presenteremo i nostri candidati per il Consiglio Comunale di Biella. Siamo convinti di aver composto una lista di livello assoluto, con donne e uomini che lavoreranno dal primo all’ultimo minuto per costruire per Biella un presente e un futuro all’altezza della sua grande storia. Affidiamo loro il compito di rappresentare con fermezza e dedizione gli interessi dei cittadini” ha affermato Franceschini.