Biella, grande successo per la gita a Comacchio e Ferrara

Il ritorno del gruppo dalla gita a Comacchio e Ferrara è stato un trionfo di gioia e soddisfazione, con gli occhi brillanti per le meraviglie artistiche e naturalistiche che hanno avuto il privilegio di ammirare. È stata un'esperienza indimenticabile per tanti, un'opportunità per condividere momenti preziosi e scoprire insieme le bellezze del nostro Paese. Questo viaggio è solo uno delle tante iniziative di socializzazione messe in campo dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella, dedicate alla terza età biellese. È un impegno concreto per offrire momenti di svago, cultura e condivisione, valorizzando il benessere e la vitalità dei nostri anziani. E già si guarda avanti al prossimo appuntamento!

"Il 12 maggio partiremo per una giornata a Lecco - afferma l'assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi - pronti a lasciarci incantare dalle sue bellezze paesaggistiche e storiche. In programma ci sono poi i soggiorni climatici a Ischia, escursioni a Cattolica, e altre gite ed attività che, come ogni anno, arricchiranno il calendario degli eventi. La voglia e la gioia di viaggiare insieme, di scoprire luoghi nuovi e di condividere emozioni è il cuore pulsante di queste iniziative. È un modo per creare legami solidi, per coltivare la curiosità e l'entusiasmo, e per celebrare la bellezza della vita in ogni sua sfumatura".