Biella, la Biblioteca sarà aperta anche la sera

Il Comune di Biella, vincendo il bando 2023 di EDISU Piemonte per la realizzazione di sale studio in convenzione a disposizione di studenti universitari, potrà incrementare l'orario di apertura della biblioteca durante i periodi delle sessioni esami.

A seguito della delibera della Giunta il Comune di Biella e l’EDISU Piemonte hanno stipulato l’accordo per il progetto “Campus Universitario Diffuso” al fine di incentivare e promuovere sul territorio della città opportunità di studio e di servizi in spazi destinati alla platea universitaria. Prima di procedere all’avvio della convenzione l’Amministrazione ha ritenuto opportuno portare a termine la nuova gara dei Servizi integrativi Biblioteche della Città di Biella.

“Il progetto ‘Campus Universitario Diffuso’, presentato dal Comune di Biella, approvato e finanziato da EDISU Piemonte prevede che vengano messi a disposizione degli studenti e studentesse universitari/e trenta postazioni studio presso i locali della Biblioteca Civica di Biella – spiega il consigliere comunale Alessio Ercoli, che si è interessato al bando e ne ha seguito l'iter -, che saranno dotati di presidio fisso per tutto l’orario di apertura e di connessione Wi-Fi con accesso libero e gratuito. Il servizio sarà potenziato con il prolungamento dell’orario di apertura della biblioteca fino alle ore 22.30, nei giorni di martedì e di giovedì, per un totale complessivo di almeno 25 settimane così programmato: dal 2 maggio al 26 luglio 2024 (12 settimane), dal 9 al 27 settembre 2024 (3 settimane), dal 2 al 20 dicembre 2024 (3 settimane) e dal 13 gennaio al 28 febbraio 2025 (7 settimane). Il periodo è scelto in concomitanza con le sessioni esami delle Università e al contempo consentirà a tutti i cittadini, non solo agli studenti, di poter beneficiare dell'accesso alla Biblioteca e ai servizi oltre all'orario ordinario”.

"Siamo soddisfatti per l’ennesimo contributo che arriverà grazie al bando di EDISU Piemonte – afferma l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino -. In virtù di questa attenta gestione la Biblioteca di Biella continua a erogare servizi indispensabili alla città, che la rendono imprescindibile punto di riferimento culturale per tutto il territorio".