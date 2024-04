PD, a Biella l'europarlamentare Benifei. Chiola: “Dobbiamo pensare ad un'Europa sempre più forte e coesa”

Domenica scorsa, 14 aprile, la sede della Fondazione Biella Domani ha ospitato Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, insignito nel 2018 del titolo di Miglior Eurodeputato dell'Anno per Occupazione e Affari Sociali.

Introdotto da Rinaldo Chiola, segretario provinciale del PD Biellese e candidato alle prossime elezioni per il Consiglio regionale dell'8 e 9 giugno, Benifei ha spiegato perché è necessario non mancare l'appuntamento elettorale con il rinnovo del Parlamento europeo e lo ha fatto a partire dalla sua esperienza personale, maturata negli ultimi cinque anni di lavoro e di battaglie all'interno delle Istituzionale continentali. Pace, ambiente, giustizia sociale, diritti umani e dei lavoratori, i temi trattati nel corso del dibattito di domenica scorsa.

«Un incontro davvero molto interessante, quello con Benifei, che ci ha raccontato il dietro le quinte delle Istituzioni comunitarie. Tanti gli argomenti toccati nel corso dell'incontro - sottolinea Chiola -, e altrettante le suggestioni che ci portano al voto dell'8 e 9 giugno prossimi. Dobbiamo pensare ad un'Europa sempre più forte e coesa, sia dal punto di vista commerciale che per quanto riguarda la tutela dei diritti, soprattutto quelli dei lavoratori. Contro tutti i sovranismi, l'architettura istituzionale comunitaria è fondamentale per la pace e il benessere, sociale ed economico, dei Paesi membri. Nel nostro Paese, peraltro, le Regioni giocano un ruolo fondamentale nei rapporti tra l'Europa e l'Italia, quindi, dal mio punto di vista posso dire che le consultazioni per il Consiglio regionale sono assolutamente strategiche in questo senso”.