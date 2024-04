Elezioni, Foglio Bonda: “Le comunali alle porte. Abbiamo avversari, non nemici”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Abbiamo avversari, non abbiamo nemici. Le prossime elezioni comunali sono alle porte. In vista di questa importante scadenza elettorale, decisiva per la vita della città, voglio impegnarmi in prima persona come candidato sindaco e faccio appello a tutti i nostri candidati, ai militanti, ai nostri sostenitori: confrontiamoci e misuriamoci, ma rispettiamo tutti, perché solo così si può perseguire l’interesse comune: il bene della città!

Impegniamoci fino in fondo affinché la campagna elettorale sia improntata al rispetto delle fondamenta della democrazia: no a qualsiasi forma di violenza, anche solo verbale. Biella ha bisogno di una classe dirigente all’altezza delle sfide del futuro e non di polemiche o aggressioni tra esponenti di gruppi o partiti diversi. Serve tutto il nostro impegno, anche nell’accettare che gli avversari siano diversi da noi, talvolta radicalmente. Ma rimangono sempre e solo avversari. Mai nemici".