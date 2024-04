Alessandro Pizzi si candida a Candelo: “Coinvolgimento dei cittadini e proposte innovative”.

Verrà inaugurata sabato, alle ore 18.00, in via Iside Viana 48°, la sede del comitato elettorale della Lista Civica “Candelo Oltre”. L’evento è stato annunciato nel corso della conferenza stampa del candidato sindaco Alessandro Pizzi, accompagnato per l’occasione da una rappresentanza della sua lista.

“L’obiettivo è di investire in progetti innovativi in tutti i borghi della città di Candelo, mettendo il cittadino al centro” ha dichiarato Pizzi, indicando quattro temi fondamentali:

- lo sviluppo di una centrale idroelettrica, per portare alle case comunali entrate da reinvestire sul territorio;

- investire in servizi cittadini anche in periferia, lontano dai riflettori del castello;

- un piano per il rilancio del commercio;

- realizzare una viabilità più sicura e scorrevole, a misura di cittadino, con un anello ciclopedonale che coinvolga tutti i borghi.

“Occorre ‘andare oltre’ fino a quanto visto finora, oltre le mura del ricetto e investire in progetti innovativi” conclude.

Sabato 20 aprile l’appuntamento per la presentazione di tutti i candidati della lista e l’illustrazione dettagliata del programma elettorale.