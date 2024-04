Johnny Depp cerca casa nel vicino Canavese?

Per ora è solo una voce di corridoio, ma pare che galeotta fu la capatina di Johnny Depp in Piemonte per farlo innamorare del suo territorio.

Il divo di Hollywood sembra sia rimasto folgorato dalla nostra regione durante la sua ultima visita in occasione delle riprese a Torino per il suo film da regista, Modì. In particolare, l’attore di Pirati dei Caraibi sembra interessato a prendere casa nel Canavese, a Montaldo Dora.

Sicuramente un luogo ameno, lontano dai riflettori cui Depp sembra voler prendere le distanze quando non è al lavoro.