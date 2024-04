Biella aderisce al progetto "+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità"

Promuovere il valore della biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite, spazi verdi ricchi di essenze mellifere, habitat ideali per le api e per gli altri insetti impollinatori, con il coinvolgimento attivo delle comunità. Questo è l’obiettivo di “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità”. Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse a livello nazionale da Filiera Futura, associazione nata nel 2020 che lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare promuovendo progetti condivisi, di cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è socio fondatore e ha invitato i Comuni ad aderirvi. E Biella ha risposto positivamente.

L'Amministrazione Comunale, in relazione agli obiettivi espressi nel proprio programma di mandato, ha indicato come obiettivo prioritario la cura complessiva del verde urbano e la manutenzione dei parchi cittadini, attraverso azioni di manutenzione e di miglioramento, per garantire il mantenimento dell’eco-sistema ambientale del territorio e la fruizione dello stesso da parte dei cittadini. Ed ecco che aderendo a questo bando il Comune di Biella punta alla realizzazione di nuove oasi fiorite per favorire lo sviluppo degli insetti impollinatori.

Il bando prevede la fornitura di sementi per un contributo a fondo perduto di € 1.000,00 da utilizzarsi su appezzamenti di terreno messi a disposizione dell’ente richiedente. Tra i criteri di valutazione c'è anche quello della partnership locale, in modo da garantire il coinvolgimento di scuole, associazioni ambientaliste, imprese agricole, che possano contribuire alla realizzazione di tale attuale e fondamentale progetto. E a questo proposito il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, già responsabile dell’area didattica “Oasi delle Api”, ha offerto la propria adesione e sostegno alla creazione di oasi fiorite ricche di essenze mellifere, proponendo il sostegno e la messa a disposizione di idonea area.