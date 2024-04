Associazione Biellese Volontariato, assemblea annuale con approvazione del bilancio 2023

Il 5 aprile scorso si è svolta presso l’Agorà Palace Hotel la consueta assemblea annuale dell’Associazione Biellese Volontariato per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno passato e gli aggiornamenti che riguardano l’associazione stessa.

Rita Di Braccio, presidente rieletta con il rinnovo degli Organi direttivi svoltasi a fine anno scorso, ha aperto l’incontro ringraziando i consiglieri uscenti e dando il benvenuto al nuovo consiglio in carica per i prossimi tre anni.

La presidente ha poi ricordato i colleghi che ci hanno lasciato e in particolare ha sottolineato il tempo e le competenze che Domenico Piai ha dedicato all’associazione per più di trent’anni: persona accogliente e sempre pronta a dare una mano ha vissuto il concetto di volontariato in modo molto attivo condividendolo anche con la moglie.

Sono state poi esposte le attività dell’anno passato che sono state varie e molteplici: rinnovo o inizio di nuove convenzioni e collaborazioni, richieste e riconoscimenti di contributi, ripresa del servizio di trasporti per il biellese occidentale (la parte orientale era già coperta dalla sede di Cossato) con il relativo aggiornamento del parco macchine, rientro dei volontari in pronto soccorso, organizzazione di “punti informativi” per far conoscere l’associazione e coinvolgere nuovi volontari, nuovo corso di formazione.

Tutto questo e molto altro è stato possibile grazie all’impegno del consiglio e dei volontari che a fine anno risultavano essere 161.Durante la serata si sono poi confermati gli attuali coordinatori.La presidente ha poi concluso ringraziando tutti i volontari che donano parte del loro tempo agli altri: “Donarsi agli altri è un atto di altruismo, ma paga sempre, anzi appaga, gratifica perché è un arricchimento reciproco”