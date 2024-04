Vigliano, "Lions Quest", la consegna dei diplomi ai docenti

Sono stati consegnati, nell'Aula Magna della Scuola Media Dante Alighieri di Vigliano Biellese, i diplomi ai docenti partecipanti al Corso di Formazione "Lions Quest", iniziato a settembre scorso e volto a prevenire le situazioni di disagio nei giovani e nelle loro famiglie.

Il Corso, già diffuso in 85 paesi del mondo e in Italia riconosciuto e accreditato dal Miur, è uno dei service principali del club Lions Biella Bugella Civitas, fortemente voluto dalla sua presidente Silvia Ghione e dalla socia Fausta Bolengo. Patrocinato dal Comune di Biella, il Corso si è rivolto ai docenti della Scuola Media inferiore e al Biennio della Scuola Media Superiore offrendo loro un percorso di particolare interesse nei confronti delle problematiche giovanili, in particolare su come affrontarle per restituire ai ragazzi benessere e fiducia in se stessi.

Alla consegna dei diplomi erano presenti i presidi degli istituti coinvolti, gli assessori all'istruzione dei comuni interessati, rappresentanti degli Uffici scolastici e del club Lions, e i numerosi docenti di Biella e provincia che hanno partecipato all'interessante iniziativa.