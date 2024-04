Questo pomeriggio, nella sala del Consiglio di Palazzo Oropa, il sindaco Claudio Corradino, alla presenza del Prefetto Silvana D'Agostino, del Questore Claudio Ciccimarra, del comandante dei Carabinieri Marco Giacometti e del comandante della Guardia di Finanza Cesare Maragoni, ha consegnato a Luciano Barbera una “Attestazione di benemerenza” in relazione al Master delle Fibre Nobili di Biella.

“La Città di Biella intende omaggiare con un’attestazione di benemerenza l’attività svolta per 38 anni dal Master delle Fibre Nobili di Biella, investendo sui giovani meritevoli e contribuendo a tramandare il know-how del comparto tessile, ingrediente fondamentale per la crescita economica del nostro territorio e del Made in Italy – si legge nell’attestato -. Il Biella Master delle Fibre Nobili, nasce a Biella nel 1986, dall’idea di un imprenditore illuminato, mosso dal desiderio di tramandare e non disperdere il grande patrimonio di professionalità, i valori aziendali e manageriali propri delle aziende tessili biellesi e di tutto il settore del tessile-abbigliamento”.

“Luciano Barbera ha creduto con coraggio nel futuro del Master delle Fibre Nobili, lavorando per renderlo un protagonista importante della cultura tessile e fornendo ai giovani l'opportunità di contribuire fattivamente allo sviluppo del Made in Italy – si legge ancora nell’attestato -. L’apprezzamento e la riconoscenza per l’attività svolta nell’aver formato amministratori delegati di grandi aziende, consulenti tessili a livello internazionale, alti dirigenti nelle funzioni aziendali più prestigiose, contribuendo, così, a rendere più forte il Made in Italy nel mondo, vogliono dunque essere rappresentati in questa pubblica attestazione di benemerenza dell’Amministrazione Comunale di Biella”.

I ringraziamenti a Luciano Barbera per l’impegno e il contributo fornito nel settore dell’abbigliamento e della moda, nonché per aver creato il “Biella Master delle Fibre Nobili” sono giunti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha anche sottolineato come: “La sua dedizione nel formare giovani manager e la sua visione imprenditoriale contribuiscono in tal modo nell’elevare il prestigio e la qualità della nostra industria tessile, promuovendo l’eccellenza e la competitività del made in Italy nel mondo”.