25 aprile a Mongrando, tornano i “Concerti della Liberazione” al Polivalente

Il comune di Mongrando, in occasione della Festa della Liberazione, apre le porte ai cittadini con l’organizzazione di due giornate di festa. Si riprende finalmente con i Concerti della Liberazione, rivolti in particolare ad un pubblico giovanile, una tradizione musicale a favore non solo del territorio ma a tutta la provincia.

Dal 2016 in poi si sono alternati sul palco del Polivalente una moltitudine di artisti di fama nazionale tra i quali: Africa Unite, Cisco, Willie Peyote, Persiana Jones e molti altri. Quest’anno l’edizione 2024 con il concerto dal titolo “Viva Viva la Liberazione!!” sarà realizzata mercoledì 24 aprile presso il Polivalente e vedrà sul palco, con la staffetta in console, l’artista Dj Gruff. Ad aprire la serata saranno alcune band tra cui La Febbre e Malamacabre con i loro dj set, artisti locali già protagonisti dello spazio Hydro e dell’ultima edizione del Reload Sound Festival. L’ingresso è libero e le porte del Polivalente di apriranno alle 21. Hanno aderito all’iniziativa l’ANPI Provinciale Biellese, lo Spazio Hydro di Biella e la Pro Loco di Mongrando.

I festeggiamenti continueranno giovedì 25 aprile sin dal mattino con la tradizionale posa delle corone ai caduti della resistenza nelle frazioni del paese, concludendosi alle 18.30 presso il Salone della Biblioteca comunale dove avverrà la proiezione del docufilm “Per disgraziate circostanze. Lace, 29-30 gennaio 1945”.