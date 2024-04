Biella, colpito da un detenuto con una stampella: ferito agente della Polizia Penitenziaria

“La misura è colma, si è verificata un'altra aggressione al carcere di Biella”. Tuona il segretario nazionale del SiNAPPe Raffaele Tuttolomondo alla notizia del ferimento di un agente della Polizia Penitenziaria. Stando alle prime ricostruzioni, un detenuto lo avrebbe colpito con una stampella. Trasportato in ospedale, l'uomo avrebbe riportato un forte ematoma guaribile in una settimana.

“Stava solo svolgendo il suo lavoro – sottolinea Tuttolomondo – Sembra che, nel corso di una richiesta per una visita medica, il detenuto di origine extracomunitaria non abbia apprezzato la risposta delle tempistiche, così ha aggredito l'agente. Rivolgiamo l'ennesimo appello affinché i detenuti stranieri siano trasferiti nel loro paese d'origine. Solo in questo modo, il personale può concentrarsi sul reinserimento degli altri soggetti incarcerati”.