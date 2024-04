Si ritrovano a Biella dopo 55 anni dalla maturità classica, la storia di 26 compagni di scuola

26 compagni di scuola si ritrovano dopo 55 anni dalla maturità classica. È la storia che arriva dalla città di Biella, come confidato dagli stessi protagonisti, che in tutti questi anni si sono tenuti in stretto contatto.

“E’ stato un bel momento ritrovarsi dopo tanti anni per pranzare insieme, ricordare momenti passati e vedere come siamo tutti cambiati nel tempo: tanti i capelli bianchi, qualche ruga o chilo in più, ma sempre attivi in svariati settori - raccontano - Qualcuno ha tirato fuori anche la vecchia foto di IV ginnasio dell’anno scolastico 1964-65 davanti al portone del Classico, in piazza Martiri (dove adesso c’è una scuola media). E’ ormai un cimelio storico. Maddalena è arrivata appositamente da Santander in Spagna, altri da Milano, Torino, Novara …e dal Biellese. Altri non ci sono più perché sono già andati avanti. Siamo però molto più sorridenti ora, rispetto alla vecchia fotografia del 1964”.