Si parte alla scoperta di Miagliano, visitatori anche dalla Lombardia

Domenica intensa al Lanificio Botto di Miagliano. Arturo Ramella Bagneri ha accompagnato un gruppo di 20 persone provenienti dalla Lombardia alla scoperta di Miagliano con l'escursione "Valle Cervo: acqua, lana e formaggio" che rientra nel calendario eventi di Slow Food Travel Montagne Biellesi.

Ne da notizia la pagina Facebook di Amici della Lana: “La visita partita da Andorno e con destinazione l'azienda agrituristica Cá d'Andrei a Sagliano, ha fatto tappa al Lanificio per scoprire i segreti della selezione della lana sucida operata dal consorzio Biella The Wool Company. Nigel Thompson ha spiegato come avviene il processo di selezione e tutti i passaggi della lavorazione della lana attraverso la mostra Storie di Pecore e di Lana, inaugurata lo scorso agosto nell'ambito del progetto Woolscape, il paesaggio della lana nel Biellese".