Biella, grande festa all'Oasi Chiavazza per la serata dedicata a Raffaella Carrà

E' passata una settimana ormai ma nella nostra residenza si parla ancora di quella serata.

Eh si perché quanto accaduto giovedì 4 aprile durante lo spettacolo Raffaella! Omaggio alla Carrà è difficile da dimenticare.

Doveva essere una semplice serata la nostra, il desiderio di mangiare una pizza in compagnia e poi la visione di uno spettacolo teatrale. Quello che nessuno si aspettava è stato l’incontro durante la cena con la signora Rita Ballarati, direttrice artistica dell’associazione Il Contato del Canavese che rapita dai discorsi di viaggi ed esperienze di vita passata narrati dalla nostra residente Botto Mariuccia ha deciso di riservarci una sorpresa durante lo spettacolo stesso.

Erano circa le 22 quando il faro del teatro ha illuminato i nostri posti e la magia è iniziata.

Il presentatore Gabriele Colferai, è sceso dal palco per parlare con Mariuccia, 99 anni, che con la classe e l’ironia che la contraddistinguono ha risposto a tono scatenando una serie di applausi e reazioni che hanno fatto tremare l’intero teatro. Successivamente Mariuccia è stata coinvolta a “ballare” uno strepitoso Tuca Tuca con il corpo di ballo ed ancora salutata sul finale dall’intera compagnia.

Al termine dello spettacolo molti spettatori hanno raggiunto la signora Botto per salutarla e congratularsi per la sua splendida forma e ciò, unito a quanto accaduto prima le ha donato una gioia indescrivibile. Lei stessa dice: “Ho faticato a prendere sonno quella notte, le emozioni erano troppe. Avevo paura di scordare qualche dettaglio quindi ripercorrevo ogni momento dentro di me. Il giorno dopo e nei giorni successivi ho raccontato alla mia famiglia ed agli altri residenti quanto accaduto, sperando di trasmettere loro anche solo una parte della mia gioia. È stata una serata indimenticabile, ho 99 anni, il fisico a volte me lo ricorda ma mente e cuore sono giovani. Ho il desiderio di imparare ancora molte cose, di vedere e di scoprire e ringrazio chi, ogni giorno, me ne dà la possibilità”.

Questo turbinio di emozioni e di vita ha molto colpito anche il personale della Casa di Riposo, sia quello che accompagnava la signora Mariuccia durante l’uscita, sia quello rimasto in struttura a cui sono stati narrati gli eventi.

La Casa di Riposo Oasi desidera quindi ringraziare alcune persone per quanto accaduto. Un grazie alla signora Ballarati Rita per aver colto in pochi secondi l’essenza della signora Mariuccia e per averle regalato un sogno. Un grazie a Beatrice Baldaccini, Claudia Campolongo, Gabriele Colferai che, insieme ai musicisti e al corpo di ballo, si sono messi in gioco per coinvolgere e fare sentire speciale la nostra residente.

Un grazie di cuore alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che grazie all’iniziativa Teatro + Sociale ci permette di godere di meravigliosi spettacoli favorendo la partecipazione dei nostri residenti.

Nonostante l’avanzare dell’età e le diagnosi a volte infauste, c’è ancora molta vita nelle persone che quotidianamente seguiamo e valorizzarla è la nostra missione di cura.