Biella Summer Camp 2024: sport e divertimento.

È un enorme piacere per Biella Rugby, unita nell’occasione a Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, presentare il Biella Summer Camp 2024 che si terrà presso le strutture di Biella Rugby in via Salvo D’Acquisto a Biella, dal 10 giugno al 2 agosto.

Il camp è interamente dedicato a bambini e bambine dai sei agli unici anni e si propone l’intento di regalare momenti spensierati e divertenti associati allo sviluppo delle abilità psicomotorie specifiche.

Non solo rugby e non solo pallavolo, ma l’occasione di cimentare le proprie abilità con tante discipline ed un'unica finalità: trascorrere momenti spensierati da ricordare.

Marco Porrino, responsabile sviluppo per Brc: “L’idea per unire le forze e dare vita a questo progetto condiviso, è nata dalla necessità, condivisa con Scuola Pallavolo Biellese, di dare vita ad un progetto dinamico, che interessi i più piccoli, permettendo loro di affinare le capacità psicomotorie individuali, coltivando parallelamente una sana reciprocità sociale e creando nuove interazioni con i coetanei, supportate dai sani valori che lo sport promuove. La collaborazione ed il confronto con i tecnici di Scuola Pallavolo Biellese sarà per noi un’ottima occasione per un proficuo confronto finalizzato all’accrescimento professionale di entrambi”.

Emanuela Sellone, referente per il progetto di SPB Monteleone Trasporti: “Il progetto Biella Summer Camp nasce proprio con l'idea di unire le forze per poter dare alle famiglie un supporto di massima qualità nel periodo estivo, con istruttori competenti e preparati, sia sotto l'aspetto tecnico che educativo. Il camp si prefigge come obiettivo di far trascorrere settimane all’insegna del gioco e del divertimento attraverso lo sport, dando ai partecipanti la possibilità di provare tutte le discipline sportive, oltre a quelle di riferimento, anche quelle meno conosciute o di nicchia. Siamo molto orgogliosi e contenti di condividere il progetto con Biella Rugby e speriamo possa essere l'inizio di una nuova collaborazione anche per altre idee future”.

Il Biella Summer Camp 2024 verrà realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio Biella