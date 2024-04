Biella, visita del sottosegretario Gemmato al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Biella

“Abbiamo avuto l'onore, insieme al Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, di incontrare e confrontarci con i rappresentanti medici di base, specialisti ambulatoriali e guardie mediche, che operano con dedizione e professionalità al servizio della comunità biellese. Fratelli d’Italia lo sa bene: collaborazione tra le varie figure professionali all'interno del sistema sanitario locale, al fine di garantire un'assistenza completa e di qualità a tutti i cittadini, è fondamentale. Siamo qui non solo per ascoltare le esigenze dei professionisti che prestano servizio, ma anche per sottolineare l'importanza della prevenzione come strumento fondamentale per la salute pubblica. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Biella rimane un punto di riferimento essenziale per la salute e il benessere della comunità: l’amministrazione regionale continuerà a lavorare a stretto contatto con tutte le figure coinvolte per garantire un servizio sempre migliore e più efficiente, consapevole del sostegno di un Governo che mette al centro il concetto di prevenzione e lo fa concretamente, con finanziamenti”.

Lo hanno dichiarato il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e l’assessore regionale Elena Chiorino durante la visita del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato al Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Biella.