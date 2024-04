Città Studi: a Biella 30 nuovi laureati FOTO

Nel mese di marzo si sono laureati 20 studenti e studentesse in Servizio Sociale e 10 in Amministrazione Aziendale.

Le proclamazioni si sono svolte giovedì 28 marzo e, a comporre la Commissione, erano presenti i Professori Mario Rovetti, Presidente, Emilio Langhi, Gino Mazzone e Patrick Pelle.

Il Professor Rovetti si è rivolto ai futuri Dottori e Dottoresse ricordando che il giorno della laurea è sempre un momento particolarmente significativo nella vita degli studenti, delle famiglie, dei docenti e dell’intera comunità universitaria: una semplice cerimonia si rivela occasione di gratificazione e soddisfazione.

“Chi si laurea nel nostro campus – ha dichiarato il Professor Rovetti – trova facilmente lavoro. Le richieste di nuovi laureati da parte di enti e imprese locali superano l’offerta. La nostra Università è un fiore all’occhiello del Territorio: per chi abita nel Biellese è una fortuna poter frequentare i corsi senza andare a Torino, i costi per le famiglie si abbattono notevolmente e la qualità della formazione è quella dell’Ateneo torinese. Il bagaglio culturale che i nuovi Dottori e Dottoresse hanno acquisito durante il corso di laurea li aiuterà a comprendere ed affrontare il futuro, consentendo di adeguarsi ad una realtà in continuo cambiamento. Come stimato con grande attenzione dallo studio Future of Jobs Report elaborato dal World Economic Forum, il numero dei nuovi posti di lavoro creati sarà di molto superiore al numero di quelli distrutti negli ultimi anni a causa delle guerre. Inoltre – continua il prof. Rovetti – a quasi due anni dall’importante convenzione ventennale siglata tra Città Studi, l’Università di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Città di Biella e con il contributo di UIB – accordo che lega fino all’a.a. 2042/2043 il campus biellese all’Università di Torino (che con Città Studi collabora dal 1992) – sono stati attivati tre nuovi corsi (i corsi di laurea triennale in Economia Aziendale e Chimica per la Manifattura Sostenibile e il corso di laurea magistrale in Cultural Heritage and Creativity for Territorial Development) e un terzo è in procinto di partire con il nuovo anno accademico (il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria)“.

Di seguito i laureati in Amministrazione Aziendale

AMBROSIO GAIA

BELLIFEMINE GIULIA

BONDA MARTINO

BORGINI GIOVANNI

CERESA SIMONE

DE FAVERI EDOARDO

PAGNONE MATTEO

RAMELLA PEZZA GIULIANO

SHIMI OSSAMA

ZANOTTI LORENZO

Di seguito i laureati in Servizio Sociale

AVATI FRANCESCA

BERINO GIULIA

BERRA JESSICA

BERTIERI ERIC

BONIPERTI ALESSIA

BRESCIA CHIARA

BRUNO LETIZIA

CASAROTTI ELENA

CILENTI SOFIA

COMERRO MELISSA

DALBERTO NAOMI

DANESE VALENTINA

GUGLIELMINOTTI GHERMOT STELLA

MANINI ALICE

MASCARETTI CARMIGNANI GIULIA

RAMANZIN NICOLE

ROLFO RACHELE

ROMA VANESSA

TITTON ILARIA

ZALLU DESIREE