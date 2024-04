VirtualProSkills, l’Itis Q. Sella premiata a Roma: ecco il progetto informatico d’élite FOTO

Soddisfazione all'Itis "Q. Sella" per una notizia comunicata all'Istituto in questi giorni: VirtualProSkills, il progetto informatico che la scuola aveva presentato al Make Faire Rome nell'ottobre scorso, è stato riconosciuto ufficialmente come uno dei più interessanti della kermesse.

In occasione della prestigiosa manifestazione dell’innovazione tecnologica tenutasi nella capitale, l’Itis aveva infatti partecipato con un progetto realizzato dagli studenti di informatica (coordinati dal prof. Giuseppe Aleci) volto a simulare, tramite realtà virtuale, i più disparati ambienti di lavoro, dalle officine meccaniche alle cucine dei ristoranti; sin da subito, anche grazie alle capacità comunicative di Martina Cracco e Giada Marzolla (le due allieve chiamate a presentare la realizzazione), i visitatori si sono accalcati allo stand dedicato in così gran numero che è stato necessario regolamentarne il flusso predisponendo un percorso ad hoc.

Proprio il voto del pubblico, raccolto dagli organizzatori durante l’evento, ha voluto premiare il lavoro dell’Itis: in virtù di ciò, il progetto è stato inserito nel YearBook 2023 del Make Faire Rome affinché possa essere sfruttato da ricercatori, università e aziende del settore.