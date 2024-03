A Valdilana spunta un uovo di Pasqua gigante come il desiderio di pace

Un messaggio di pace. E’ quello che vuole lanciare, nella settimana di Pasqua, l’Associazione Passaggio a Oriente di Valle Mosso. Una piccola voce contro le guerre che stanno sconvolgendo l’Europa e la Palestina. Il modo? Dando sfogo alla creatività che caratterizza il gruppo. E’ così che ha preso vita l’uovo di Pasqua Gigante, alto tre metri con un metro e mezzo di diametro, installato nei giorni scorsi in uno slargo della via centrale della municipalità di Valle Mosso, nel comune di Valdilana.

Grande come il desiderio di Pace; bello e coloratissimo come deve essere una vita che abiura la guerra. Completamento rivestito come un puzzle formato da più di mille piastrelle a fiori, realizzate rigorosamente “all’uncinetto” dalle abili mani delle volontarie dell’associazione; un’operazione che si è protratta per tutte le sere d’inverno. La struttura portante in legno è stata progettata e realizzata da Gaetano Milesi. Un modo semplice ma efficace e gioioso per augurare a tutti una serena Pasqua e un mondo migliore.