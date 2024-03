Associazione Carabinieri di Biella, visita con auguri di Pasqua alla socia benefattrice Eugenia Boschetti

Nel pomeriggio di oggi, 26 marzo, l'Associazione Carabinieri di Biella rappresentata dal Presidente Antonio Diegi Piras e dal Segretario OdV Massimo Quaglino, hanno fatto visita presso la Casa di Riposo di Dorzano alla socia benefattrice Eugenia Boschetti, 99 anni, vedova dal 2003 del S.Tenente dell'Arma Giuseppe Bubbio.

Per l'occasione, sono stati portati gli auguri da parte di tutti i soci del sodalizio, in occasione della Santa Pasqua; inoltre, è stata omaggiata di un uovo e della colomba pasquale. La signora ha contraccambiato gli auguri di una serena Pasqua a tutti i Carabinieri in servizio e in congedo, dando appuntamento al 22 dicembre per il suo 100esimo compleanno.