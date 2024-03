La Città di domani, digitalizzazione ed urbanistica secondo il centrosinistra - Foto Nicola Rasolo per newsbiella.it

“La Città di domani” declinata sui temi di digitalizzazione ed urbanistica.

Di questo si è parlato oggi, sabato 23 marzo, a Palazzo Boglietti di Biella, all’evento organizzato da PD e Alleanza Verdi Sinistra, alleati alle prossime elezioni amministrative di giugno con la candidata sindaca a Biella Marta Bruschi.

“Oggi siamo qui – dichiara Bruschi – con i candidati della coalizione ed insieme a militanti, simpatizzanti e cittadini per elaborare le linee programmatiche su digitalizzazione e urbanistica. Un percorso programmatico in cui ci sono già stati altri incontri e che vuole raccogliere proposte e riflessioni dei a partecipanti. Oggi mettiamo insieme gli elementi partendo dall’ascolto”.

“Digitalizzazione – continua Marta Bruschi – necessaria per affrontare le sfide del domani come smart city, analisi dei dati e modernizzazione della governance amministrativa”.

“Urbanistica – spiega Bruschi – come visione di una Biella integrata con il resto del territorio provinciale e regionale attraverso i trasporti, sia all’interno della città, che da e per Biella. E urbanistica come rilancio della città partendo dalla sua identità, dall’asse del torrente Cervo, e dalla parte ovest dove c’è il polo culturale”