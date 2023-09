Anche a Biella è arrivato Galileo Galilei, l’Istituto per il recupero degli anni scolastici

Un nuovo protagonista dell’offerta formativa di Biella è arrivato in città: si tratta dell’Istituto Galileo Galilei, realtà già ben radicata a Torino e provincia, che da poche settimane ha aperto i battenti anche nel territorio biellese. A presentarla è Marco Viano, il Direttore della nuova sede.



“Possiamo considerarci il punto di riferimento delle scuole private e di recupero anni di tutta la zona torinese, dove attualmente vantiamo 8 sedi e circa 2mila studenti iscritti” racconta Viano. “Siamo nati nel 2006 partendo da un locale con tre stanze; da allora, abbiamo avuto una crescita esponenziale, anno dopo anno, quasi dirompente dal 2020 in poi”.



Entrando nella struttura per la prima volta, ci si rende subito conto di essere di fronte a qualcosa che qui, a Biella, di certo non si era mai visto. Nulla è lasciato al caso: gli ambienti sono gradevoli, le scritte ed i colori accattivanti. Le aule sono di varie metrature ed ognuna ha la propria funzione.



“Uno degli elementi che più ci differenzia da altri istituti privati, è sicuramente l’impostazione “scolastica” della struttura. La nostra, infatti, è una scuola a tutti gli effetti, dove le lezioni si tengono principalmente in presenza ed al mattino. Non esistono tutor, bensì docenti dedicati ad ogni materia, comprese quelle specifiche; per i ragazzi, quindi, non c’è uno stravolgimento totale delle abitudini, ed è un dettaglio molto importante. A differenza però della scuola tradizionale, qui le classi sono ridotte ad un massimo di 12/15 alunni per sezione: in caso di assenza, ci si può collegare alla classroom virtuale seguendo la lezione da casa senza perdere contenuti. In questo modo i ragazzi sono più coinvolti ed i docenti riescono a lavorare meglio, senza lasciare nessuno indietro. Non usiamo libri, bensì dispense digitali, molto più comode e reperibili dallo studente in qualsiasi momento attraverso smartphone o tablet. Dal lato dei genitori, invece, vi è un monitoraggio costante ed un dialogo sempre aperto e collaborativo: cerchiamo di renderli partecipi del percorso formativo che affrontano i propri figli e sul loro andamento. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’Istituto rimane aperto fino alle 18: questo permette agli studenti di usufruire dei locali anche di pomeriggio, per svolgere lezioni individuali di potenziamento, oppure semplicemente per fare i compiti e studiare; l’Istituto è a loro completa disposizione, ed anche questo aspetto ai genitori piace molto”.

Il Galilei si trova in via Tripoli 31, perfettamente integrato in un quartiere dove sono presenti i principali Istituti di formazione della città, ed è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici. Oltre alla scuola classica in presenza, rimane un punto di rifermento anche per un’altra fascia di studenti, che spesso e volentieri vengono dimenticati.



“Seguiamo molti atleti e talenti di ogni tipo, ovvero ragazzi che per via dell’intensa attività agonistica non riescono a seguire le lezioni con costanza. Abbiamo quindi un programma dedicato a loro, andando a creare un calendario personalizzato - in presenza oppure online - in base alle loro disponibilità di tempi e orari. Per fare due esempi: Pecco Bagnaia, attuale Campione del Mondo della MotoGp, e Lorenzo Sonego, campione internazionale di tennis, hanno conseguito il diploma tramite questo percorso dedicato” continua Viano.



Un’altra sfera molto importante rimane quella dei lavoratori, che molto spesso cercano una soluzione flessibile che possa permettere loro di conseguire il diploma. Anche per questa tipologia di profilo, il Galilei ha una soluzione ben definita: “Abbiamo un programma dedicato ai lavoratori, si chiama appunto “Worker”. È molto ‘smart’ perché permette di alternare lo studio alle lezioni in presenza, in base alla disponibilità del lavoratore. Anche in questo caso si viene monitorati attraverso il nostro corpo docente sull’avanzamento e sugli apprendimenti, organizzando degli incontri mensili. Questo ci permette di avere i feedback necessari per andare eventualmente a modificare il piano studi”.



Viano conclude con una riflessione, ponendo l’attenzione al ruolo sociale che questi Istituti portano con sé: “Nel torinese siamo cresciuti esponenzialmente perché siamo stati capaci di dare supporto a ragazzi in difficoltà; abbandono sociale, sindrome di Hikikomori, dislessia, discalculia e gifted children sono solo alcuni esempi di tutti i fenomeni diffusi ormai all’ordine del giorno, che dal periodo del Covid in poi si sono, purtroppo, amplificati. Noi lottiamo contro la dispersione scolastica, perché crediamo che nessuno vada lasciato indietro. Grazie al nostro personale qualificato, negli anni siamo riusciti a raggiungere risultati straordinari, e recuperare ragazzi in grandissima difficoltà”.



L’Istituto Galileo Galilei è aperto dal lunedì al venerdì, con orario 9/13:30 – 14:30/18.



Per informazioni:



Tel. 015 9248201 - Cell. 351 395823

Mail: biella@istitutogalileogalilei.it

Sito: www.istitutogalileogalilei.it/sede/sede-di-biella