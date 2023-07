Angelina Jolie alla “Botto Giuseppe”

Trasgressiva, controversa e ambigua, Angelina Jolie attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense, in questi giorni è stata ospite al Lanificio Botto Giuseppe & Figli.

Atterrata all’aeroporto di Malpensa, in compagnia di una delle figlie domenica pomeriggio come riportato molte testate nazionali, in questi giorni è stata avvistata nel Biellese, sembrerebbe per visionare dei tessuti nella ditta in Valdilana.

"Oggi sta per iniziare una nuova avventura", ha annunciato la stessa attrice attraverso un post su Instagram, annunciando che darà vita ad Atelier Jolie "un luogo in cui persone creative possano collaborare con sarti e artigiani esperti e diversificati, provenienti da tutto il mondo. È un modo di ringraziare e mostrare il rispetto che nutro verso i tanti talenti che ho incontrato in giro per il mondo".

Atelier Jolie, sottolinea Angelina Jolie, utilizzerà materiale vintage e tessuti di scarto. "Utilizzeremo solo materiale vintage di qualità o inutilizzato, e capi invenduti. Potrete riparare o riciclare quei capi contenuti nel vostro armadio che desiderate ravvivare, perfezionandone la vestibilità, riportando in vita ciò che poteva essere buttato via, e creando abiti di qualità che hanno un significato personale”, sottolinea la produttrice statunitense.

Più volte dichiarata la donna più affascinante e bella del mondo, l'attrice ha raggiunto notorietà internazionale interpretando Lara Croft nei film Lara Croft: Tomb Raider (2001) e Tomb Raider - La culla della vita (2003). Ha vinto tre Golden Globe: per il film tv "George Wallace", per "Gia - Una donna oltre ogni limite" e per "Ragazze interrotte", per il quale ha anche vinto l'Oscar. Nel 2014 le è stato conferito l'Oscar Premio umanitario Jean Hersholt.