Addio ad Andrea Pignolo, morto a 46 anni

Si svolgeranno martedì alle 15, nella chiesa parrocchiale di Lozzolo, i funerali di Andrea Pignolo, il 46enne morto il 26 giugno, due giorni dopo un incidente avvenuto a poche centinaia di metri di casa.

In questi giorni, al termine degli accertamenti medico legali, è stato firmato il nulla osta per le esequie dell'uomo, molto noto in paese anche per la sua attività lavorativa nel settore della movimentazione terra.

Pignolo lascia la mamma Gisella, il papà Pier Giorgio, il fratello Alberto con Ambra e i nipoti Alice e Fillippo. Il rosario verrà recitato lunedì alle 19 nella chiesa parrocchiale dove, martedì alle 15 ci sarà l'ultimo saluto allo sfortunato motociclista.