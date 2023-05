Autobus in fiamme a Borgofranco d'Ivrea. Ieri mattina, poco dopo le sei, un mezzo della linea Gtt ha preso fuoco mentre era fermo al capolinea di San Germano.

Le fiamme sul pullman, in servizio dal 2013, sono divampate all'improvviso: inutili i tentativi dell'autista di domarle con un estintore. Fortunatamente non si registrano feriti e intossicati perché in quel momento il bus era vuoto. Al momento sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per capire le cause del rogo.