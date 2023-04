Prevenire il diabete in cucina? Si può. La dimostrazione a cura degli aspiranti chef dell'Alberghiero. Nella foto la 5F

Sensibilizzare la popolazione per limitare la crescente diffusione della patologia del diabete e delle sue spesso gravi complicanze. E' questo l'obiettivo dei 13 Rotary Club delle province di Novara, Vercelli, Biella e Torino, il Distretto Rotary e il Distretto Rotaract che hanno messo in atto diverse iniziative. Tra queste c'è la pubblicazione del libro “Cucinare per diabetici-Cinque chef e un nutrizionista” le cui ricette saranno preparate dai ragazzi dell'Alberghiero della provincia di Biella.

In particolare, le classi 5F di Biella, 5O di Cavaglià e 5A di Mosso allestiranno con la collaborazione di Rotary tre servizi dedicati all'alimentazione sana e in particolare alla prevenzione per il diabete.

Queste le date: a Biella il 3 maggio, ore 12 - 5F (prof.ssa Serrani); a Cavaglià 12 maggio - 5O (prof. Zuppardi), e a Mosso 5 maggio - 5A (prof. Regis).

In queste giornate i ragazzi si cimenteranno a cucinare alcune delle ricette del libro, oltre a una inventata da ciascuna delle classi coinvolte, con l'obiettivo di dimostrare che un'alimentazione sana può anche essere buona e gustosa.

Per l'occasione, nelle giornate di lezione di cucina, saranno presenti oltre a diversi soci del Rotary, anche Alberto Dovana ex presidente Rotary Viverone che ha voluto il libro e Giancarlo Cometto, chef ed ex docente.