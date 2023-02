Il Ricetto di Candelo sbarca negli Stati Uniti. Ne dà notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Il nostro Borgo, insieme ad altri borghi membri dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia è stato mostrato alla presentazione della nuova guida The Most Beautiful Borghi of Italy, presentato a New York in occasione del compimento dei 20 anni dell’Associazione. Anche in questo video (visibile sulla pagina Facenook ndr) di presentazione è presente il nostro Ricetto: l'Italia è un tesoro dell'umanità e noi italiani siamo chiamati a proteggere e valorizzare le nostre bellezze”.