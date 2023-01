Doppio incidente a Quaregna e Crevacuore, danni ai mezzi ma nessun ferito

Doppio incidente stradale nel Biellese ma fortunatamente non si sono registrati feriti. I sinistri sono avvenuti a Quaregna Cerreto e Crevacuore nella giornata di ieri, 20 gennaio. Solo danni ai mezzi, con compilazione del modello cid per entrambi i conducenti. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.