Dimissioni Vice Sindaco Zumaglia, il punto della minoranza di Zumaglia Nel Cuore

Riceviamo e pubblichiamo:

"Le dimissioni del Vice Sindaco di Zumaglia Alberto Corbetta non ci preoccupano.

Oggi, dopo aver ancora una volta ribadito la disponibilità della 'minoranza' a collaborare con le forze di 'maggioranza' per il bene di tutti, Ente e cittadinanza, leggiamo a sorpresa sugli organi d'informazione le roboanti affermazione del Sindaco.

Sia chiaro a tutti, amministratori e cittadinanza che l'opposizione non è oggi preoccupata dalle dimissioni del Vice Sindaco, per altro nell'aria da tempo, ma bensì da fatti e circostanze come i “comportamenti lesivi della dignità e della professionalità dei lavoratori dell'Ente” che gli amministratori – si legge in una lettera inviata al Sindaco del Comune di Zumaglia dalla CGIL – Funzione Pubblica – avrebbero o starebbero ponendo in essere. Delicata questione questa che, fatta approdare in Consiglio Comunale con un Ordine del Giorno dell'opposizione, non è stata posta in discussione per espressa volontà del Sindaco e della maggioranza che lo sostiene.

Sempre l'opposizione ha manifestato ancora una volta la propria preoccupazione dopo aver appreso da una lettera che l'ex dipendente assoldata nei mesi scorsi per garantire sostegno allo sguarnito Ufficio Atti del Consiglio e della Giunta si era vista costretta “ad interrompere il rapporto di lavoro con il Comune di Zumaglia”.

Ancora, a preoccupare sempre l'opposizione sono le condizioni nelle quali versano gli impianti sportivi e l'area cani, dove il degrado è sotto gli occhi di tutti. Il cimitero, dove porzioni del muro perimetrale cadono a pezzi. Le mancate riscossioni, così come le illegittime istanze di pagamento avanzate nei confronti di terzi.