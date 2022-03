Dall’Abruzzo una “pietra di memoria” per il Nuraghe di Biella: Torrevecchia Teatina

L’Amministrazione di Torrevecchia Teatina, paese di circa quattromila abitanti in provincia di Chieti, ha risposto all’invito della Città di Biella, aderendo all’iniziativa che prevede l’allestimento di un “pavimento della memoria” presso l’area monumentale di “Nuraghe Chervu”, dedicato ai Caduti della Prima guerra mondiale di tutti i Comuni italiani. Un invito a cui hanno risposto tanti altri comuni e rientrante nel programma delle commemorazioni del Centenario della Grande Guerra a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le pietre inviate – a tutt’oggi più di 500– recano inciso sul lato calpestabile il nome del Comune di provenienza e il numero dei suoi Caduti durante la guerra; la lastra di marmo di Torrevecchia è stata donata dalla ditta “Marmo Arredo” e scolpita con il numero 46, pari appunto al numero dei suoi Caduti durante il conflitto del 1915-18.



Il monumento intende rievocare il dolore delle guerre e dei sacrifici che hanno contribuito alla creazione dell’Italia moderna. «L’obiettivo – si legge nella nota del Sindaco Francesco Seccia che accompagna la pietra - è quello di tramandare la memoria collettiva, ma l’iniziativa vuole essere anche testimonianza di un’alleanza che supera i confini fisici unendo realtà territoriali lontane in un intento di pace e di cultura».



Il lastricato in allestimento in Corso Lago Maggiore 2, alle porte orientali della Città “bagnata dal Cervo”, è nato da un’idea del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, appoggiata dall’Amministrazione Comunale e fortemente spinta dalla Prefettura cittadina. La “seconda posa”, con conseguente inaugurazione, delle pietre che giacciono in attesa nei magazzini comunali, è prevista per il prossimo autunno.