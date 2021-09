100 anni di Fondazione Cerino Zegna, Robazza: “Festeggiamenti bloccati da pandemia ma eventi ancora in programma” FOTO

Sabato 25 settembre nel parco della Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore, sì è festeggiato il Centenario della Fondazione Cerino Zegna. Un festeggiamento che, a causa della pandemia, è stato rimandato per più di 1 anno, e che, finalmente, si è potuto realizzare, grazie agli ampi spazi del Parco Fondazione Famiglia Caraccio all’interno della Residenza Cerino Zegna di Occhieppo inferiore.

Per coloro che operano all’interno del “Cerino Zegna”, Amministratori, Presidente, Vicepresidente, Direzioni e Professionisti tutti, è stato un momento di grande commozione poter accogliere nuovamente, dopo tanto tempo, gli esponenti delle Istituzioni territoriali, Enti ed Associazioni, sia pubbliche che private che, con la loro collaborazione, hanno permesso al Cerino di crescere negli anni. Erano rappresentati: Prefettura, Questura, Comando Carabinieri di Biella, Guardia di Finanza, Grandi Elettori del nostro Consiglio di Aministrazione, Vescovo, Comuni di Biella, Cossato, Lessona, Mongrando e Occhieppo Inferiore, Rettore del Cottolengo, Fondazione Famiglia Caraccio, Associazione AIMA di Biella, Associazione di Volontariato Amici del Cerino Zegna, Rappresentante dei dipendenti, Regione e Provincia, Azienda Sanitaria Locale, Consorzi Territoriali IRIS e CISSABO, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Lions e Rotary Club del territorio.

La scaletta della mattinata ha visto intervenire, dopo un caffè di benvenuto: Roberto Farinella, Vescovo di Biella, che dopo una sentita preghiera ha lasciato a tutti i presenti la sua benedizione; la Presidente della Fondazione Fiorella Rossi e l’ex presidente Antonio Sandri; Danilo Craveia che ha presentato il libro da lui curato specificamente per l’evento, raccontato da Paolo e Veronica di Ars Teatrando con una coinvolgente Pièce; la Direzione Generale del Cerino Zegna Paola Garbella; Paolo Barichello, artista biellese che ha realizzato ed inaugurato l’opera dedicata a questo centenario “La Porta della Vita”, così descritta: “migliaia di uomini e donne sono il presente, il passato ed il futuro, sono sorrisi, amore e colore. Sono 100 i blocchi in acciaio che compongono “La Porta della Vita” a celebrare i primi 100 anni di vita del cerino Zegna”.

“Ringraziamo i circa 140 presenti per aver accolto il nostro invito e, soprattutto, per aver dato a noi ed ai nostri ospiti la possibilità di vedere il Parco del Cerino Zegna nuovamente “vivo” di voci, colori, presenze, profumi” spiegano dalla direzione.

Paolo Robazza, membro del consiglio d’amministrazione, si è detto rammaricato del ridimensionamento degli eventi per celebrare l’importante ricorrenza programmati già dal 2019 e bloccati dalla pandemia: “Da giugno 2020 a giugno 2021 si sarebbe dovuto festeggiare l’anno del centenario della Fondazione. Avevamo previsto incontri culturali, sportivi e ricreativi, un convegno con le RSA del futuro per far conoscere il “Sistema Cerino” che si è creato nel corso degli ultimi 30 anni, anche al di fuori del territorio biellese. Lo stesso sistema già attuato con successo, oltre che nella sede di Occhieppo Inferiore, anche a Lessona e Mongrando e presso la residenza alberghiera Lucci di Biella. Ma non è detto che non lo faremo prossimamente, appena la situazione si normalizzerà ”.