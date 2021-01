Scuola, Cirio: "Chiesto al Governo di anticipare la vaccinazione anti covid del personale"

"Ho chiesto al Governo di poter anticipare la vaccinazione anti Covid del personale scolastico già in questa prima fase. Oggi sono ricominciate le lezioni e il Piemonte ha messo in piedi un progetto per garantire l’attività didattica e prevenire la nascita di focolai, attraverso tamponi volontari gratuiti rivolti sia al personale docente e non docente che agli studenti delle seconde e terze medie.

Ma il vaccino è un’arma fondamentale per questo desideriamo poter intervenire subito anche sul personale delle scuole, che è stata una delle categorie più colpite dalla seconda ondata del contagio". Questo il commento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio apparso sulla sua pagina social.