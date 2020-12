Grave lutto nella vicina Romagnano, mamma di tre figli muore a 35 anni

Romagnano in lutto per Maria Vitiello, 35enne residente in paese. Molto conosciuta e ben voluta da tutti, la giovane donna era stata colpita da un'ischemia circa un anno fa. Lascia i suoi tre figli Sara, Alessia e Andrea, con il marito Alessandro Longobardi. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità. Il rosario sarà recitato alle 17,30 di oggi, 29 dicembre, nella Chiesa Abbaziale di Romagnano. I funerali, a cura delle Onoranze Funebri Mora, verrà celebrato alle 10 di mercoledì 30 dicembre nella stessa parrocchia.