Due investimenti di animali selvatici nella sola mattinata di domenica

Due incidenti per attraversamento di capriolo, sono successi ieri, mattina alle 9 e alle 11,30. Nel primo, a Mongrando, l'ungulato ha danneggiato la parte anteriore di una Ford Escort guidata da una donna di 34 anni, residente nello stesso comune della Valle Elvo. L'animale è scappato nel bosco.

Il secondo caso è avvenuto a Candelo in via Castellengo alle 11,30. L'impatto ha danneggiato un paraurti e fanale di una Mini One, condotta da un 49enne di Vigliano. Anche in questo caso il capriolo si è allontanato nei vicini boschi. In entrambi i casi sono intervenute le forze dell'ordine.