Torna la “Giornata dell’Eccellenza” dell’I.I.S. Eugenio Bona di Biella

Si rinnoverà lunedì 12 ottobre 2026, presso l’Auditorium di Città Studi Biella, la “Giornata dell’Eccellenza” organizzata dall’I.I.S. “Eugenio Bona”.

Un appuntamento annuale fondamentale per la scuola, pensato per valorizzare e premiare gli studenti che durante il percorso scolastico si sono distinti per i brillanti risultati accademici, l'impegno costante, la partecipazione a progetti innovativi, le competenze linguistiche e sportive e l'impegno nel volontariato. La Giornata rappresenta per la comunità scolastica biellese un momento di celebrazione dell'impegno, del lavoro e della passione come motori di crescita personale e professionale.

La mattinata si aprirà con l’accoglienza degli studenti in Auditorium e i consueti saluti istituzionali affidati a Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi, Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e Sara Occoferri, Referente per l’orientamento di Città Studi.

Ad aprire le sessioni di approfondimento sarà lo spazio dal titolo "Seminare Eccellenza, coltivare il Futuro", che proporrà le stimolanti riflessioni di due giovani professionisti: Antonio Marco Camurati (studente alla London School of Economics and Political Science e Past President di BiYoung) con l'intervento "Il paradosso di Schrödinger senza gatto", e Pietro Perona (Managing Partner di Koodit) con un discorso focalizzato sul tema "Il futuro appartiene ai curiosi".

La discussione proseguirà poi con il modulo "Trame d’eccellenza: impresa, valori e nuove generazioni", pensato per mettere in dialogo scuola, economia e territorio. Interverranno Stefano Sanna (Imprenditore, Presidente GGI Unione Industriale Biellese e Vicepresidente Confindustria Piemonte) con un contributo intitolato "Non dimentichiamoci del futuro", ed Elena Ferrero (Manager di Progetto Stem to Bi), che presenterà l'esperienza e le opportunità legate a Cascina Oremo.

Dopo un breve momento di pausa, i lavori riprenderanno con la seconda parte di "Trame d'eccellenza", che vedrà protagonista Michela Aruni Biolcati (Campionessa Paralimpica Internazionale e Coordinatore Formatore a Città Studi), la quale porterà la sua testimonianza nell'intervento "Oltre gli ostacoli - lavoro, sport e integrazione nella disabilità".

Il momento più atteso dell'evento sarà dedicato al riconoscimento del merito accademico e personale degli studenti. Anna Mastrovito, Presidente dell'Associazione culturale di alunni ed ex alunni "Noi del Bona", assegnerà la prestigiosa borsa di studio "Giovanni ed Emanuela Guglielmino" per il proseguimento degli studi universitari. L’obiettivo della borsa di studio è quello di sostenere un intero percorso universitario (di cinque anni) ad indirizzo economico per uno studente meritevole che non avrebbe le possibilità di proseguire gli studi. Si tratta della settima borsa di studio assegnata da quando è stato istituito il riconoscimento.

Verranno poi consegnate a studenti meritevoli tredici borse di studio, grazie al contributo di associati e sostenitori. Tra di esse, la borsa di studi intitolata ad "Ornella e Gloria" promossa dalla classe 5ª sezione A 1978.

In conclusione, la mattinata darà spazio alla presentazione dei progetti scolastici d'eccellenza e alle premiazioni finali: Enea Grosso (Referente del Progetto NIYLS) illustrerà l'esperienza dell'iniziativa "La settimana a Le Havre all’Istituto Saint Jo", mentre la docente Oriana Maffeo e l'allieva Alessia Canella presenteranno la "Borsa di studio per merito Trust". A coronamento della giornata, la Preside dell'I.I.S. "Eugenio Bona", Raffaella Miori, consegnerà ufficialmente i diplomi di “Alunno eccellente del Bona” agli studenti che si sono maggiormente distinti. L'evento si chiuderà con la proiezione di un video celebrativo della comunità scolastica.