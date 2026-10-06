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SPORT | 06 ottobre 2026, 13:30

Bocce, Davide Gallo è il nuovo coordinatore regionale del Piemonte degli arbitri

Bocce, Davide Gallo è il nuovo coordinatore regionale del Piemonte degli arbitri

Bocce, Davide Gallo è il nuovo coordinatore regionale del Piemonte degli arbitri

Dal primo di ottobre c'è stato il cambio al coordinamento degli arbitri regionali piemontesi. Al torinese Claudio Marchisio è subentrato il cuneese Davide Gallo. 

Cinquantuno anni, Gallo è arbitro nazionale della specialità Volo e da un anno anche di Petanque, oltre ad essere tesserato come giocatore per la società Centallese di Cuneo “anche se, a dire il vero, non gioco mai, dovendo arbitrare”. Gallo oggi è il nuovo coordinatore regionale del Piemonte degli arbitri “ma -dice - da un anno sono stato affiancato a Claudio Marchisio per prepararmi al nuovo ruolo”. 

Sante Tregnago

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