Bocce, Davide Gallo è il nuovo coordinatore regionale del Piemonte degli arbitri

Dal primo di ottobre c'è stato il cambio al coordinamento degli arbitri regionali piemontesi. Al torinese Claudio Marchisio è subentrato il cuneese Davide Gallo.

Cinquantuno anni, Gallo è arbitro nazionale della specialità Volo e da un anno anche di Petanque, oltre ad essere tesserato come giocatore per la società Centallese di Cuneo “anche se, a dire il vero, non gioco mai, dovendo arbitrare”. Gallo oggi è il nuovo coordinatore regionale del Piemonte degli arbitri “ma -dice - da un anno sono stato affiancato a Claudio Marchisio per prepararmi al nuovo ruolo”.