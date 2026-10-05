Dal Nord Ovest - Frontale tra auto, quattro feriti: due sono gravi

Grave incidente stradale sulla Strada Provinciale 142 a Paruzzaro, nel Novarese, dove due automobili si sono scontrate frontalmente. Sono quattro le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con due ambulanze medicalizzate e un’ambulanza di base. Ad avere la peggio sono stati due uomini. Il primo, che avrebbe riportato un grave politrauma, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgomanero. Anche il secondo ferito è stato soccorso in codice rosso e trasferito all’ospedale di Novara.

Le altre due persone coinvolte nello scontro hanno riportato conseguenze meno gravi: entrambe sono state soccorse in codice verde e accompagnate all’ospedale di Borgomanero. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dei due feriti più gravi. Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica dello scontro.