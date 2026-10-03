Ultraleggero precipita al campo volo di Vespolate, grave il pilota

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, al campo volo di Vespolate, nella Bassa Novarese. Un autogiro è precipitato durante la fase di decollo, provocando il ferimento del pilota, un uomo di circa 70 anni che si trovava da solo a bordo.

La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 14.40. L'uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado in più parti del corpo ed è stato soccorso in codice rosso.

Sul posto è intervenuta inizialmente un'ambulanza. Considerate le condizioni del ferito, è stato successivamente richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento del pilota al Cto di Torino.