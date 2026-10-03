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Cronaca dal Nord Ovest | 03 ottobre 2026, 18:00

Ultraleggero precipita al campo volo di Vespolate, grave il pilota

Ultraleggero precipita al campo volo di Vespolate, grave il pilota (foto di repertorio)

Ultraleggero precipita al campo volo di Vespolate, grave il pilota (foto di repertorio)

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, al campo volo di Vespolate, nella Bassa Novarese. Un autogiro è precipitato durante la fase di decollo, provocando il ferimento del pilota, un uomo di circa 70 anni che si trovava da solo a bordo.

La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 14.40. L'uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado in più parti del corpo ed è stato soccorso in codice rosso.

Sul posto è intervenuta inizialmente un'ambulanza. Considerate le condizioni del ferito, è stato successivamente richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento del pilota al Cto di Torino.

Dalla redazione di Novara

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