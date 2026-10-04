PalaPajetta, ancora niente finanziamento: i 100 mila euro destinati ad altri impianti sportivi

La riqualificazione del PalaPajetta non va in porto, e il Comune decide di destinare i 100 mila euro inizialmente stanziati come cofinanziamento comunale a interventi di manutenzione straordinaria su altri impianti sportivi della città.

Nei mesi scorsi la Giunta Olivero aveva approvato la candidatura all'Avviso "Sport e Periferie 2026", promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di ottenere un finanziamento destinato alla riqualificazione del PalaPajetta. Peccato però che dalla graduatoria provvisoria del bando pubblicata dal Dipartimento per lo Sport la candidatura di Biella è stata ammessa, ma collocata al 444° posto, mentre le risorse attualmente disponibili consentono di coprire le proposte fino alla 64ª posizione. Secondo quanto riportato nella delibera, per arrivare alla candidatura biellese sarebbe quindi necessario uno scorrimento di oltre 380 posizioni, ma al momento, si legge nell'atto, non risultano comunicazioni del Dipartimento per lo Sport relative a rifinanziamenti del bando.

Da qui la scelta di non lasciare inutilizzati i 100 mila euro già stanziati nel bilancio comunale come cofinanziamento. Il Comune di Biella mantiene la candidatura del progetto di riqualificazione del PalaPajetta al bando nazionale “Sport e Periferie 2026”, ma nel frattempo destinerà i 100 mila euro inizialmente stanziati come cofinanziamento comunale, a interventi di manutenzione straordinaria su altri impianti sportivi della città. La Giunta evidenzia che sugli impianti sportivi comunali sono presenti criticità che richiedono interventi di manutenzione straordinaria non differibili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli utenti, la prevenzione incendi e il mantenimento delle condizioni di agibilità.

Per questo motivo viene stabilito di trasferire i 100 mila euro dal capitolo destinato al cofinanziamento del progetto del PalaPajetta a quello relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali.

La modifica, precisa l'esecutivo del documento, non comporta tuttavia la rinuncia alla candidatura del PalaPajetta. Il progetto rimane infatti in graduatoria, e l'Amministrazione conferma l'impegno a garantire i 100 mila euro di compartecipazione qualora la candidatura dovesse essere finanziata in seguito a uno scorrimento della graduatoria o a un rifinanziamento dell'Avviso.