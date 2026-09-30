Oasi Zegna, 201 minibiker da tutto il Piemonte per il Trofeo Luca Bonino FOTO

Sono stati 201 i minibiker al via della nona edizione del Trofeo Luca Bonino, appuntamento autunnale del Challenge XC/MTB per Giovanissimi piemontesi.

Nel bike park di Caulera, rimesso a punto con interventi di manutenzione straordinaria e il lavoro dei volontari dell’ASD MTB Oasi Zegna, si sono confrontati ragazzi provenienti da tutto il Piemonte. Il percorso, divertente ma tecnico e selettivo, ha richiesto capacità di guida prima ancora che preparazione atletica. È stato apprezzato sia dai partecipanti sia dai tecnici delle società.

La manifestazione ha richiamato a Caulera circa mille persone, che hanno seguito le gare in una giornata di sole. Il Racing Team Rive Rosse si è aggiudicato il trofeo: ha ottenuto il punteggio più alto e schierato il maggior numero di atleti. Nadia e Andrea Bonino hanno premiato la squadra.

L’ASD MTB Oasi Zegna ringrazia i volontari e gli sponsor per il sostegno alla manifestazione.