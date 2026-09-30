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Ciclismo | 30 settembre 2026, 08:50

Oasi Zegna, 201 minibiker da tutto il Piemonte per il Trofeo Luca Bonino FOTO

Oasi Zegna, 201 minibiker da tutto il Piemonte per il Trofeo Luca Bonino

Oasi Zegna, 201 minibiker da tutto il Piemonte per il Trofeo Luca Bonino

Sono stati 201 i minibiker al via della nona edizione del Trofeo Luca Bonino, appuntamento autunnale del Challenge XC/MTB per Giovanissimi piemontesi.

Nel bike park di Caulera, rimesso a punto con interventi di manutenzione straordinaria e il lavoro dei volontari dell’ASD MTB Oasi Zegna, si sono confrontati ragazzi provenienti da tutto il Piemonte. Il percorso, divertente ma tecnico e selettivo, ha richiesto capacità di guida prima ancora che preparazione atletica. È stato apprezzato sia dai partecipanti sia dai tecnici delle società.

La manifestazione ha richiamato a Caulera circa mille persone, che hanno seguito le gare in una giornata di sole. Il Racing Team Rive Rosse si è aggiudicato il trofeo: ha ottenuto il punteggio più alto e schierato il maggior numero di atleti. Nadia e Andrea Bonino hanno premiato la squadra.

L’ASD MTB Oasi Zegna ringrazia i volontari e gli sponsor per il sostegno alla manifestazione.

C.S. MTB Oasi Zegna, G. Ch.

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