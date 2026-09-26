Trump respinge la tregua proposta dall’Iran: nuovi attacchi dopo midterm

(Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump ha respinto la proposta iraniana di un cessate il fuoco di sette giorni e ha comunicato ai suoi collaboratori la ripresa dei bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di medio termine di novembre. E' quanto riportato dal Wall Street Journal, citando alcuni funzionari statunitensi.

La proposta di Teheran prevedeva la riapertura dello Stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco statunitense dei porti iraniani.

"L'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti, tramite il Qatar, un piano concreto di sette giorni. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto potrà essere riaperto e il normale passaggio marittimo ripristinato entro sette giorni", ha dichiarato alle Nazioni Unite il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, sottolineando che "Teheran non accetta coercizione, minacce o intimidazioni e non rinuncerà ai suoi diritti sovrani sotto pressione".

Da parte sua, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha pubblicato un messaggio su X in cui ha sottolineato "il sostegno ponderato e responsabile del presidente cinese Xi Jinping a un ritorno al Memorandum di Islamabad e alla risoluzione delle controversie attraverso il dialogo e la diplomazia". "L'Iran - ha aggiunto - condivide questo approccio e sottolinea l'importanza di tornare a tale accordo, di onorare gli impegni già assunti e di creare le condizioni necessarie per l'avvio di negoziati seri, concreti e orientati ai risultati".