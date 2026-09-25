Cattani (Sanofi): "Collaborare con istituzioni per esportare salute nel mondo e creare valore per il Paese"

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(Adnkronos) - "Dobbiamo valorizzare lo spirito di collaborazione con le istituzioni, locali e nazionali, con un obiettivo comune: creare ed esportare salute in 90 Paesi del mondo dallo stabilimento di Sanofi. Lavorando a stretto contatto con le amministrazioni si crea anche valore aggiunto, come l'occupazione qualificata e l'indotto, il più alto valore aggiunto dell'industria italiana". Così Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato Sanofi Italia e Malta, oggi ad Anagni, in provincia di Frosinone, all'evento "Innovazione e sostenibilità per guidare le sfide dell'industria e della salute del futuro", che ha riunito istituzioni nazionali e territoriali, industria e attori della filiera, valorizzando il contributo del sito Sanofi di Anagni all'ecosistema Life Sciences italiano nel contesto del Lazio quale hub farmaceutico di rilievo europeo per capacità produttiva, competenze, investimenti ed export.